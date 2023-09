'S ann feasgar Dhiciadain a dh'iarr Uisge na h-Alba air daoine am Beinn na Faoghla agus an ceann a' tuath Uibhist a Deas gun uisge an tap a chur gu feum idir.

Thuirt a' bhuidheann phoblach nach bu chòir an t-uisge a chleachdadh ach san taigh bheag.

Dhearbh iad gun do lorg iad cò às a tha an trioblaid a' tighinn.

Fhuair BBC Radio nan Gàidheal dearbhadh gur e uidheamachd aig stèisean a bhios a' tarraing à Loch Eilean Iain chun an ionaid giollachd uisge ann am Beinn na Faoghla a bha ag aodion connaidh.