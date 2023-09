Sguad iomain na h-Alba air ainmeachadh

Dh'ainmich Comann na Camanachd an sguad a bhios aig Alba airson a' gheama eadar-nàiseanta ann an Èirinn an ath-mhìos.

Thèid fir na h-Alba an aghaidh nan Èireannach aig Pàirc Esler ann am Baile an Iùir Disathairne an 21m den Dàmhair.

Chan eil an geama air a bhith ann bho 2019 nuair a bhuannaich Alba ann am Baile Átha Cliath.

Am measg na chaidh ainmeachadh san sguad aig manaidsear na h-Alba, Garry Reid, tha am fear a chuir an tadhal a bhuannaich Cupa na Camanachd do Cheann a' Ghiùthsaich, Ruairidh MacAnndrais, is an sgiobair aca Seumas Falconer.

Tha an sguad mar a leanas: