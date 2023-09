Càrn ùr cudromach 'son na h-òigridh

Tha am fear a tha air cùl a' chiad RPG ann an Gàidhlig ag ràdh gu bheil e cudromach dhan òigridh gum bi an leithid ann sa chànan.

Thèid Càrn fhoillseachadh aig fèis Comic Con Innse Gall, taobh a-muigh ann an Steòrnabhagh air an ath mhìos.

Bidh e ri fhaighinn an-asgaidh às dèidh sin an seo, taobh a-muigh agus an seo, taobh a-muigh.

Tha BBC Naidheachdan air a bhith a' bruidhinn ri Fañch Bihan-Gallic, a th' air an geama eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig.