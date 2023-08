Dhearbh buidheann a tha airson ionad culturail Gàidhlig a stèidheachadh ann an Inbhir Nis gu bheil sùil aca air togalach sa bhaile.

Tha grunn bhliadhnaichean ann bho thòisich an iomairt aig Cultarlann Inbhir Nis.

'S e tha fa-near dhaibh gum bi àite ann airson tachartasan Gàidhealach a chur air adhart is far an urrainn do choimhearsnachd Ghàidhlig a' bhaile tighinn cruinn.

Bhathas a' coimhead roimhe ri Talla Cuimhneachaidh an Dtr. MhicIlleDhuibh ri taobh na h-aibhne ach cha tàinig sin gu buil.

Tha an iomairt air leantainn bhon uairsin is sreath de chruinneachaidhean air a bhith aig Cultarlann is iad a' togail airgid.

Tha iad a-nise a' coimhead ris an togalach a bh' aig an Eaglais an Ear air Sràid na h-Acadamaidh.

Dhùin an eaglais eachdraidheil sa Mhàrt agus an co-thional a' dol còmhla ri Eaglais nan Innseagan air taobh sear Inbhir Nis.

Thàinig an togalach air a' mhargaidh an t-seachdain seo chaidh.

Bha uair a bha co-thional làidir Gàidhealach san eaglais is tha Cultarlann airson is gum bi a' Ghàidhlig ga cluinntinn san togalach a-rithist.