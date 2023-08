Prìs a’ Chumhachd

Tha eòlaichean den bheachd gun tuit cuibhreachadh prìs a’ chumhachd gu nas lugha na £2,000 anns an Dàmhair. Tha dùil ris an fhiosrachadh sin bho riaghladair a’ ghnìomhachais, Ofgem, an ath-sheachdain. Tha a’ bhuidheann rannsachaidh Cornwall Insight an dùil gum bi an cuibhreachadh aig mu £1,900, ach gum mair prìsean àrda airson bliadhnaichean fhathast.

Luchd-obrach Sgoiltean

Thuirt aonadh an GMB gum feum luchd-obrach sgoiltean tairgse-pàighidh gu math nas fheàrr airson stailcean a sheachnadh. Tha luchd-obrach oifis, luchd-glanaidh, seòmraichean-bìdh agus dorsairean a-muigh air stailc ann am bun-sgoiltean agus ionadan tràth-fhoghlaim air an 13mh ‘s an 14mh là den ath-mhìos. Tha iad a’ diùltadh àrdachaidh phàighidh 5.5%, agus tha iad ag ràdh, mura tig aonta à coinneimh Dihaoine seo tighinn, gun tèid na stailcean air adhart.

Dòmhnall Trump

Tha poilis ann an Georgia sna Stàitean Aonaichte a’ rannsachadh maoidheadh am beatha air buill diùraidh a bhòt airson casaidean an aghaidh Dhòmhnaill Thrump, gun do dh’fheuch e ri buil an taghaidh ann an 2020 atharrachadh. Agus chaidh fiosrachadh pearsanta an 23 duine a bh’ air an diùraidh a leigeil ma sgaoil agus a chur air-loidhne.

Inimreachas

Dh’iarr aonadh luchd-obrach Feachd nan Crìochan air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cabhag a chur ri dèiligeadh ri iarrtas airson comraich mar dhòigh air smachd a chur air an àireamh a tha a’ dèanamh inimreachais. Tha cuid de bhuill-phàrlamaid Thòraidheach ag ràdh nach eil an Fhraing a’ dèanamh gu leòr airson stad a chur orra. Ach thuirt aonadh Seirbheis an Inimreachais gum feum ath-leasachadh tighinn air an t-siostam air taobh na dùthcha seo.

Aiseag a’ Chorrain

Dh’fhàg ball na sgìre ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, air Comhairle na Gàidhealtachd nach eil diù aca dhan chron a tha suidheachadh Aiseag a’ Chorrain a’ dèanamh air sgìre Àird nam Murchan. Thuirt i gu bheil èiginn ann leis an deadh dèiligeadh gu math nas luaithe ann an dùthaich sam bith eile. Chan eil ann an-dràsta ach seirbheis do luchd-siubhail air chois, agus an dà bhàta, an Corran, agus am Maid of Glencoul, briste. Thuirt Ms Fhoirbeis, ged a dh’iarr i coinneamh èiginneach leis a’ Chomhairle, gun robh i ochd làithean a’ feitheamh ri freagairt.