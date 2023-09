Cosgais soithichean MhicFhearghais suas a-rithist

Chaidh cosgais an dà aiseag a tha Gàrradh MhicFheaghais a' togail do ChalMac suas uair eile às dèidh do riaghladairean atharrachaidhean sàbhailteachd òrdachadh.

Cosgaidh e co-dhiù £24m a bharrachd a-nis an Glen Sannox agus an Glen Rosa a chrìochnachadh, a rèir cheannardan a' ghàrraidh.

Bidh an dàrna soitheach trì mìosan nas fhadalaiche cuideachd, is dùil a-nis gur ann anns a' Mhàrt 2025 a bhios i deiseil.

A thuilleadh air an sin, 's dòcha gun tèid coimeas giùlain luchd-siubhail an dà bhàta a ghearradh bho 1,000 gu 852.

Tha na bàtaichean, a bha a' dol a chosg £97m bho thùs, 3.5 tursan thairis air a' bhuidseat sin agus bidh iad sia bliadhna fadalach.