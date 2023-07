Dùn Bheathadh ri reic

Tha còrr air £25m ga iarraidh airson caisteal agus oighreachd de 28,500 acair air Ghàidhealtachd.

Tha 13 seòmar-cadail ann an Caisteal Dhùn Bheathadh ann an Gallaibh, a chaidh a thogail ann an 1620 air làrach seann dùin air mullach stalla le sealladh a-mach air Linne Mhoireibh.

Tha 20 taigh an cois na h-oighreachd, agus ceithir mìle de chladach, a thuilleadh air 12 mìle de dh'abhainn.

Tha na pàirtean as sine den chaisteal le dìon Inbhe A, ach chaidh mòran dheth ath-chumadh air nòs baranach anns na h-1860an.

'S e sealg bun-stèidh teachd-a-steach na h-oighreachd, a thuilleadh air tuathanas mòr chaorach is cruidh.

Ged a tha gàrraidhean a' chaisteil rim faighinn airson leithid bhainnsean, 's e dachaigh phrìobhaideach a th' anns a' chaisteal fhèin.