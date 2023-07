Chris Pincher BP

Tha Comataidh Inbhe na Pàrlamaid a’ moladh casg ochd seachdainean air a’ bhall-phàrlamaid Chris Pincher, a bha na Àrd-Chuip aig na Tòraidhean. Dh’fhàg esan an Riaghaltas an-uiridh an dèidh chasaidean mu dhol-a-mach mì-choltach ann an Cluba Carlton ann an Lunnainn. Ma thèid an casg air adhart bidh fo-thaghadh ann an roinn pàrlamaid Mhgr Pincher ann an Tamworth.