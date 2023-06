Seirbheis ChalMac Loch Baghasdail dheth a-rithist

Tha dragh as ùr ann mu aiseagan ann an Uibhist a' Deas, 's an t-eilean gu bhi as aonais sheirbheis à Loch Baghasdail a-rithist bho Dhisathairne.

Thàinig fios nach eil an Hebridean Isles deiseal airson tilleadh bho chàradh agus leis gu feum te de bhàtaichean Ìle, am Finlaggan, a dhol dhan dòc airson a càradh bliadhnail, thèid an Lord of the Isles a thoirt air falbh bho Loch Baghasdail airson seirbhisean Ìle.

Chan eil fada bhon a thìll an Lord of the Isles a dh'Uibhist a Deas às dèidh trioblaidean eile leis an t-seirbhis nas tràithe am bliadhna.

Tha muinntir an àite air a ràdh gu bheil dìth aiseig a' toirt buaidh eaconomaigeach nas mìosa na thug glasaidhean Covid.