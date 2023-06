Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu thubaist an Glaschu

Tha poilis ann an Glaschu a' sireadh fiosrachaidh mu thubaist rathaid tràth sa mhadainn Diluain anns an deach fireannach a mharbhadh.

Chaidh an duine, a bha 39, a leagail le bus air Sràid Earra-Ghàidheal aig 12.05 sa mhadainn is chaochail e aig làrach na tubaist.

B' e John Robasdan, mac an Oll. Boyd Robasdan a bha gu bho chionn ghoirid na chathraiche air Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd agus a bha ron sin na phrionnsabal air Sabhal Mòr Ostaig.

Cha deach duine eile a ghoirteachadh san tubaist.

Thuirt Poileas Alba gu bheil iad air rannsachadh a thòiseachadh is dh'iarr iad cuideachadh bho dhuine sam bith a chunnaic an tubaist no aig a bheil fiosrachadh.

Bu chòir fònadh air 101 is àireamh 0008 05/06 a thoirt seachad.