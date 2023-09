Seòmraichean Dhrogaichean

Tha planaichean gan leasachadh airson seòmar a stèidheachadh ann an Glaschu anns an gabh daoine drogaichean gu sàbhailte an dèidh do dh’Oifis a’ Chrùin a ràdh nach deadh feadhainn a chleachdadh e a thoirt gu cùirt. Bha Riaghaltas na h-Alba a’ cur taic ri seòmraichean dhrogaichean, ach tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a’ diùltadh cead dhaibh an lagh atharrachadh airson sin a dhèanamh. An dèidh do Mhorair-tagraidh a’ Chrùin ann an Alba, Dorothy Bain KC, a ràdh nach deadh casaidean eucorra air daoine a chleachdadh an rùm, tha Comhairle Ghlaschu a-nise a’ gluasad air adhart le am planaichean.

Tuarastail

Chaidh tuarastail an-àirde aig an aon ìre ris an atmhorachd airson a’ chiad uair ann am faisg air dà bhliadhna. Dh’èirich pàigheadh, gun a bhith a’ toirt a-steach bhònasan, 7.8% eadar an Cèitean agus an t-Iuchar an taca ris a’ bhliadhna an-uiridh. Ach chaidh an àireamh Albannach a tha a’ sireadh obrach an-àirde air an t-Samhradh. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh 4.3% de dhaoine air chothrom obrach gun chosnadh agus ga shireadh eadar an Cèitean ‘s an t-Iuchar. Tha sin an aon ìre ris an Rìoghachd Aonaichte air fad. Bha dìth-cosnaidh na h-Alba air a bhith na b’ fheàrr na an còrr den rìoghachd anns a’ bhliadhna mu dheireadh.

Lannsairean Boireann

Tha boireannaich a tha nan lannsairean anns an NHS a’ fulang ionnsaighean agus sàrachadh feiseil bho an co-obraichean, a rèir rannsachaidh mhòir. Tha cuid de bhoireannaich ag ràdh gun deach an èigneachadh ‘s thuirt feadhainn eile gun deach ionnsaighean a thoirt orra fhad ‘s a bha obair-lannsa a’ dol. Thuirt ùghdarran na h-aithisg gur e àrd-lannsairean fireann a bu mhotha a bha a’ dèanamh droch dhìol air boireannaich aig ìre nas ìsle anns an dotaireachd.

Deoch-Làidir

Dh’iarr NHS nan Eilean Siar maoineachadh a bharrachd airson seirbheisean a tha a’ dèiligeadh ri buaidh deoch-làidir anns na h-Eileanan. Tha iad ag ràdh gum feumar sùil a bharrachd a thoirt air an t-suidheachadh, an dèidh àireamhan ùra bho Chlàran Nàiseanta na h-Alba sealltainn gur ann anns an sgìre a bha an ìre a b’ àirde san dùthaich an-uiridh de bhàsan air sgàth deoch-làidir.

An Ruis

Tha ceannard Choirea a Tuath, Kim Jong Un, anns an Ruis air a’ chiad turas aige a-null thairis ann an ceithir bliadhna. Cumaidh e còmhraidhean leis a’ Cheann-suidhe Putin. Tha oifigich anns na Stàitean Aonaichte den bheachd gum faod aonta armachd eadar an dà dhùthaich a bhith air mullach a’ chlàir-ghnothaich aig an dithis.