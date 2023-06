Càineadh air obair ionmhais Chanàlan na h-Alba

Rinn Buidhean Sgrùdaidh na h-Alba càineadh air cunntasan Chànalan na h-Alba.

Thuirt iad gu bheil "grunn mhearachdan" ann an obair ionmhais na buidhne.

'S ann air Canàlan na h-Alba a tha dleasdanas airson lìonra nan canàlan air feadh na dùthcha, a' gabhail a-steach timcheall air 4,000 làrach.

Ann an aithisg ùr, tha Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba ag ràdh gu bheil e air fàilligeadh air Canàlan na h-Alba luach ceart a chur air na làraichean sin, a dh'aindeoin is gun deach còrr is leth mhuillean not a chosg air luchd-comhairlichidh.

Thuirt a' bhuidheann sgrùdaidh nach deach fianais gu leòr a thoirt seachad 'son sealltainn gu bheil luach £407m air na làraichean mar a thuirt Canàlan na h-Alba.

Tha iad air fios a chur gu Pàrlamaid na h-Alba mun chùis 's iad ag ràdh gum feum Canàlan na h-Alba plana èifeachdach a thoirt air adhart san aithghearrachd a thaobh luach a chur air na làraichean aca.

Thuirt Canàlan na h-Alba gur e bristeadh-dùil a tha seo dhaibh.

Dh'innis iad gu bheil cuid de na làraichean còrr is dà cheud bliadhna a dh'aois is nach deach obair a dhèanamh riamh gus luach a chur orra.

Thuirt iad gun obraich iad le Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba gus gnothaichean a chur ann an òrdugh.