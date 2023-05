Soidhnichean Gàidhlig ceàrr

Tha buaireadh às ùr air nochdadh mu shoidhnichean le Gàidhlig air sràidean ann an Inbhir Nis.

Chan e a' Ghàidhlig a-mhàin a tha ceàrr ach tha litreachadh sa Bheurla ann am fear dhiubh cuideachd.

Am measg nan taighean ùra a tha a' chompanaidh Barratt Homes air a thogail air iomall Inbhir Nis ann an sgeama ris an canar Cùil Lodair an Iar, tha sràidean leis na h-ainmean "Aite Benbecula" agus "Rathad Drummossie".

'S e bu chòir a chleachdadh ach na h-ainmean àite Beinn na Faoghla agus Druim Athaisidh.