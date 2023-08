Rùnaire an Dìon

Chaidh Grant Shapps a dhearbhadh mar Rùnaire ùr Roinn Dìon na Rìoghachd Aonaichte. Tha e a’ gabhail thairis bho Ben Wallace a leig dheth a dhreuchd an-diugh sa mhadainn. Thuirt Mgr Wallace gur e urram a bh’ ann dha a bhith san obair airson ceithir bliadhna, agus gu bheil an MoD a-niste air an t-slighe gu bhith am measg nam ministearalachdan dìon as fheàrr air an t-saoghal.

‘S dh’fhoillsich an Riaghaltas aig Rishi Sunak gur i Ministear na Cloinne, Clare Coutinho, a ghabhas thairis seann dreuchd Mhgr Shapps mar Mhinistear airson Tèarainteachd Chumhachd agus Carbon-neodrachd. Thig am Ball-Pàrlamaid airson Wantage, Dàibhidh Johnson, a-steach an àite na Bana-Mhgr Coutinho ann an Roinn an Fhoghlaim.

Johannesburg

Bhàsaich co-dhiù 70 agus chaidh còrr is 50 eile a leòn ann an teine ann am bloca fhlataichean ann an Afraga a Deas. Chan eil e soilleir fhathast dè mar a thòisich an teine anns an togalach ann an Johannesburg. Thuirt oifigich gun robh còir aig an togalach, ann am prìomh sgìre ghnothachais a’ bhaile a bhith falamh, ach gun robh feadhainn gun dachaigh air glusad a-steach. Tha sgiobannan teasairginn a’ sgrùdadh nam flataichean a dh’fhaicinn a bheil gin de dhaoine air fhàgail annta.

Florida

Tha am milleadh a dh’adhbharaich Huricane Idalia a’ cur bacadh air sgiobannan teasairginn ann am Florida. Tha Idalia, a th’ air lagachadh gu stoirm tropaigeach, a-niste a’ gluasad thairis air Carolina a Deas.

Locarbaigh

Tha mèirleach a tha ga shireadh ann an co-cheangal ri bhith a’ toirt thiodhlacan bho sheòmar chuimhneachaidh thubaist Locarbaigh air tilleadh agus barrachd airgid a ghoid. Thuirt an fheadhainn a tha a’ coimhead às dèidh na làraich-cuimhne gun do thachair a’ mhèirle as ùire mu 08:40m an-dè, còig là às dèidh a’ chiad tachartais. Thuirt neach-labhairt gu bheil fios aig na poilis cò e, agus gu bheil iad a’ feuchainn ri lorg fhaighinn air.

An Ucràin

Tha e air aithris gu bheil Breatannach eile air a bheatha a chall anns an Ucràin. Tha e air a thuigsinn gu bheil Sam Newey aois 21, air a bhith bliadhna a’ sabaid còmhla ri feachdan na dùthcha.

Glaschu

Agus tha dùil gun cuir comhairlichean ann an Glaschu cùl-taic an-diugh ri plana airson ath-chumadh a dhèanamh air na prìomh shràidean bhùithdean ann am meadhan a’ bhaile. Fon phlana bhiodh nas lugha bhùithdean air sràidean Earra-Ghàidheal, Bochannan agus Sauchiehall, ach barrachd ghoireasan mar ionadan cultarail agus taighean-bìdh. Tha iad cuideachd ag amas air an àireamh de dhaoine a tha a’ còmhnaidh anns an sgìre sin a dhùblachadh.