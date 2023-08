Margaidheachd a dhìth gus earbsa an aiseagan ath-stèidheachadh

Chuala Ministear na Còmhdhail gu bheil feum air margaidheachd gus am bi earbsa aig luchd-tadhail ann an seirbheisean aiseig.

Bha Fiona Hyslop a' tadhal air Muile Diardaoin gus cluinntinn mu shuidheachadh nan aiseagan.

Thàinig an turas aice is e air tighinn am bàrr Diciadain gu bheil dùil ri dàil eile air na h-aiseagan ùra a thathas a' togail ann an Gàrradh MhicFheargais.

Air a turas a Mhuile, chaidh innse dha Fiona Hyslop gu bheil e deatamach gum bi earbsa aig daoine ann an seirbheisean.

Thuirt Joe Reade bho Chomataidh Aiseig Mhuile is Eilean Ì gu bheil àireamhan ann an gnìomhachas na turasachd sìos is gu bheil beachd am measg cuid de luchd-tadhail gu bheil na h-eileanan dùinte.

A thuilleadh air turasachd, thuirt e gu bheil gnothachasan eile a' fulang gu mòr is gu bheil an troimh-chèile air maill mhòr a chur air beatha làitheil nan eileanach fhèin.

Dh'innis Mgr Reade gun robh e a' faireachdainn gun d'fhuair an luchd-iomairt èisteachd bho Fiona Hyslop is gun robh e dòchasach gun tig rudeigin às.

Ged a dh'innis e gu bheil feum air plana gus an lìonra a neartachadh san ùine fhada, tha e cuideachd ag iarraidh gun tig cuideachadh san ùine ghoirid.

"'S e an rud as motha a tha sinn ag iarraidh an-dràsta 's e taic le margaidheachd.

"Chan eil daoine a' cluinntinn ach droch naidheachd mu aiseagan. Tha adhbhar ann airson sin - tha staing ann le siostam nan aiseagean.

"Aig an dearbh àm ge-tà, tha seirbheisean a' ruith, tha àitichean rim faighinn air bòrd, is tha sinn airson is gun tig daoine.

"Feumaidh sinn cur an aghaidh cho dubhach 's a tha naidheachdan nan aiseagan", thuirt e.

Thuirt Còmhdhail Alba gu bheil iad ag obair le CalMac is CMAL gus lìonra nan aiseagan a leasachadh.