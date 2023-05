An t-Oll. Urr. Dòmhnall MacLeòid air bàsachadh

Tha luaidh ga dhèanamh air an Oll. Urr. Dòmhnall MacLeòid a bha iomadh bliadhna os cionn Colaiste na h-Eaglaise Saoire ann an Dùn Èideann, agus na dhiadhaire ainmeil.

Thug an t-Oll. MacLeòid 33 bliadhna a’ trèanadh mhinistearan na h-Eaglaise sa Cholaiste, far an robh e na ollamh bho 1978, gus an do leig e dheth a dhreuchd ann an 2011, agus cuideachd na Phrionnsapal air a’ Cholaiste bho 1999.

Choisinn e cliù mar shearmonaiche, mar sgoilear, agus mar sgrìobhaiche air leabhraichean diadhachd agus air cùisean làitheil ann an colbhan sna pàipearan-naidheachd.

Ach bha e cuideachd air fhaicinn connspaideach aig an fheadhainn a bu thraidiseanta anns an Eaglais Shaoir airson grunn bhliadhnaichean.

Rugadh Dòmhnall MacLeòid ann an Nis an Leòdhas ann an 1940, ‘s chaidh a thogail ann an Steòrnabhagh agus ann an Lacasdal.

An dèidh foghlaim anns an eilean, an Oilthigh Ghlaschu agus an Colaiste na h-Eaglaise Saoire, chaidh e na mhinistear sa chiad cho-thional aige aig aois 24, ann an Cill Mhàilidh an Loch Abar, ann an 1964. Ann an 1970 chaidh a ghairm gu co-thional dà-chànanach Partrick Highland ann an Glaschu.

B’ ann mar acadaimigeach agus mar sgrìobhaiche a bha e a’ dol a chur seachad a’ chuid mhòir de a bheatha ge-tà. An dèidh còrr air 20 bliadhna mar Ollamh na Diadhaireachd Siostomataigich, thagh Àrd-Sheannadh na h-Eaglaise e airson a dhol na Phrionnsapal oirre cuideachd ann an 1999.

A bharrachd air a sin bha e fad iomadh bliadhna na Fhear-deasachaidh air Mìosachan na h-Eaglaise Saoire, far am biodh e a’ cleachdadh colbh-bheachd airson beachdan farsaing a thoirt air cùisean creideimh is eaglaise, ach cuideachd air cùisean làitheil leithid poileataigs.

Bhiodh na sgrìobhainnean aige an sin uaireannan gam faicinn connspaideach, le feadhainn dhen bheachd nach b’ e Mìosachan na h-Eaglaise an t-àite airson duine a bhith a’ cur a bheachd phoileataigich an cèill.

Cha robh an t-Oll. MacLeòid fhèin a’ gabhail ri sin, mar a mhìnich e air a’ phrògram “Thuige Seo” air BBC ALBA bho chionn beagan bhliadhnaichean.

“Bha mi a’ faighinn cothrom mo bheachd a thoirt seachad air mì-cheartais, mar a bha mise gam faicinn, air cion-cosnaidh agus strì an fhearainn agus rudan dhen t-seòrsa sin. Bha iad ag ràdh nach bu chòir poileataigs a bhith anns a’ Mhìosachan ann, ach ‘s e bha fìrinneach nach bu chòir poileataigs na làimhe clì a bhith ann – bha iad toilichte gu leòr poileataigs na làimhe deise a bhith ann.”