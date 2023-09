Daniel Khalife

Tha poilis a’ siubhal Pàirce Richmond ann an ceann an iar-dheas Lunnainn airson fear a tha fo amharas mu cheannairc agus a theich à Prìosan Wandsworth a’ bhòn-dè. Tha obair-thèarainteachd mhòr cuideachd aig puirt-aiseig air eagal ‘s gum feuch Daniel Khalife ri faighinn a-mach às an dùthaich a’ falach ann an carbad. Thuirt Coimiseanair nam Poileas Metropolitan gu bheil iad a’ rannsachadh an d’ fhuair e cuideachadh bhon taobh a-staigh airson teicheadh às a’ phrìosan.

Tuathan-gaoithe

Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach robh tagradh idir ann airson seachd tuathan-gaoithe ùra a thogail aig muir. ‘S e buile a tha sin do phlanaichean Bhreatainn airson tuilleadh chumhachd ath-nuadhachail. Ach thuirt an Riaghaltas gun tug iad seachad na h-uimhir de chùmhnantan airson tuathan-gaoithe air tìr agus tuathan solas na grèine.

Covid-19

Thuirt Buidheann Slàinte na Rìoghachd Aonaichte gu bheil dearbhadh ann air 34 cùis de srèana ùr den Choròna-bhìoras ann an Sasainn. Thuirt a’ bhuidheann nach eil fianais gu leòr ann fhathast a dh’innseas dè cho làidir ‘s a tha an srèana ùr.

Na h-Ìnnseachan

Thuirt Rishi Sunak nach eil cinnt sam bith ann air aonta saor-mhalairt leis na h-Ìnnseachan. Bha am Prìomhaire a’ bruidhinn ro àrd-choinneamh dhùthchannan an G20 ann na Delhi. Bidh còmhradh air falbh bhon choinneimh aig Mgr Sunak agus Prìomhaire nan Ìnnseachan, Narendra Modi. Thuirt Mgr Sunak gu bheil ceanglaichean eaconomach làidir leis an h-Ìnnseachan fìor chudromach dhan Rìoghachd Aonaichte.

Bòrd na Gàidhlig

Chaidh ceathrar bhall ùr ainmeachadh air Bòrd na Gàidhlig. Dh’innis Rùnaire an Fhoghlaim, Jenny Gilruth, gur iad sin an t-Oll. Rob Dunbar, Iain Dòmhnallach à Uibhist a Deas, Michelle NicLeòid à Leòdhas agus DK Mac a’ Phì à Uibhist a Deas. Thuirt Cathraiche a’ Bhùird, Màiri NicAonghais, gu bheil farsainneachd de dh’eòlas eadar iad, a bhios gu math feumail do dh’obair na buidhne.