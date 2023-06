Tubaist

Chaidh fireannach a mharbhadh nuair a bhuail an càr aige agus bhana na chèile air an A90 ann an Siorrachd Obar Dheathain. Bha e 77. Thachair an tubaist mìle deas air St Fergus feasgar an-dè. Chaidh am boireannach a bha sa bhana a thoirt dhan ospadal.