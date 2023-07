Pàipear ùr air Neo-eisimeileachd

Dh'fhoillsich am Prìomh Mhinistear paipear ùr air neo-eisimeileachd le mìneachadh air saoranachd ann an Alba neo-eisimeileach. Thuirt Humza Yousaf aig an fhoillseachadh ann an Dùn Èideann gu bheil esan ag amas air pròiseas a bhios nas fhosgailte agus nas càirdeile na tha poileasaidh na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt Tòraidhean na h-Alba gum bu chòir aire Mhgr Yousaf a bhith air rudan nas cudromaiche mar chosgaisean bith-beò agus liostaichean feitheimh an NHS.

Centrica

Rinn Centrica, a' chompanaidh dham buin British Gas, prothaidan bunaiteach de £2.1bn 'son a' chiad sia mìosan den bhliadhna. Tha sin suas bho £1.3bn an-uiridh agus e coltach gur e àrdachadh ann am prìs gas agus dealain na dachaigh as coireach gu ìre mhòir ri sin. Thuirt Rùnaire nan Làbarach 'son Atharrachadh na Gnàth-Shìde, Ed Miliband, gu bheil an roinn sin gu lèir feumach air ath-leasachadh.

Am Prionnsa Harry

Thuirt an Àrd-Chùirt ann an Lunnainn gum faod am Prionnsa Harry buidheann phàipearan-naidheachd an News Group a thoirt gu lagh 'son a bhith a' cruinneachadh fiosrachaidh mu dheidhinn gu mì-laghail. Ach thuirt am britheamh gu bheil an ùine seachad 'son Diùc Shussex cùis a thogail mu fharchluais air a' fòn aige.

40 Celsius

Tha Oifis na Sìde ag ràdh gur e rud àbhaisteach a bhios ann an samhraidhean nas blàithe agus làithean nas teotha. Ràinig i an ìre 's motha a chaidh a chlàradh a-riamh ann am Breatainn aig 40 Celsius san Iuchar an-uiridh. Tha aithisg bho Oifis na Sìde ag ràdh gur e rud cumanta a bhios ann an teas den t-seòrsa sin ron bhliadhna 2060 ma leanas truailleadh càrboin aig an aon ìre.

Cùis lagha

Tha dùil ri fear san Àrd-Chùirt ann an Glaschu an-diugh fo chasaid mu ionnsaighean gunna san Eilean Sgitheanach agus air Taobh Siar Rois an-uiridh. Tha Fionnlagh Dòmhnallach, a tha 40 bliadhna de dh'aois, fo chasaid gun do mhuirt e John MacFhionghain, a bha 57, agus gun do dh'fheuch e ri triùir eile a mhurt san Lùnastal an-uiridh.

Rhodes

Thuirt luchd-smàlaidh an Eilean Rhodes anns a' Ghrèig gun do thòisich teineachan às ùr ann an coilltean an eilein tron oidhche. Tha luchd-smàlaidh a' strì cuideachd ri teineachan air tìr-mòr na Grèige.