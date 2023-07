Saorsa air urras do dh'fhear-lìbhrigidh chocaine

Chaidh fireannach a chaidh a ghlacadh le cocaine luach £300,000 air Ghàidhealtachd a shaoradh air urras ach am faigh e air an nighean òg aige ullachadh mus tèid e dhan phrìosan.

Chaidh Bryan Collum, 34, a chur an grèim an dèidh do na Poilis an càr aige a stad faisg air Druim Uillidh ann an Srath Spè.

Bha e ga aiseag eadar an t-Àrd-Ruigh ann an Siorrachd Lannraig agus ceann a tuath na h-Alba.

Tha dùil gun robh e a' dèanamh air Eilginn.

Fhuair na Poilis fiosrachadh gur dòcha gun robh an càr aige, a bha iad an amharas a bha an sàs ann an giùlain drogaichean, anns an sgìre.

San Àrd-Chùirt an Dùn Èideann Dihaoine, dh'aidich Collum gun robh e ciontach de bhith an sàs ann an lìbhrigeadh cocaine agus cainb.

Shoirbhich leis an fhear-lagha aige, Coinneach Cloggie, ann a bhith a' leudachadh a shaorsa air urras, 's e ag ràdh gun cuidicheadh sin ann a bhith ag ullachadh na h-ìghne òige aige mus tèid a h-athair dhan phrìosan.

Chaidh binn a chur dheth chun a' 14mh là den Lùnastal, agus dùil ri aithisg mu eachdraidh Chollum.