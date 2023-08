"Eu-coltach" gun till an MV Corran ro dheireadh an Lùnastail

Chan eil coltas ann gum bi am prìomh aiseag air slighe a' Chorrain deiseal airson tilleadh gu seirbheis ro dheireadh an Lunastail, a rèir Chomhairle na Gàidhealtachd.

Dh' fhàg an MV Corran airson obair càraidh san Dàmhair an-uiridh, ach chaidh trioblaid a lorg le siostam a' phroipeilear.

Bha a' Chomhairle, a tha a' ruith na seirbheis, air a ràdh roimhe gun robh dùil aca gum biodh am bàta air ais ro mheadhan na mìos seo.

Tha iad a' coireachadh an t-suidheachaidh san doc airson an dàil às ùire.

Cumaidh an MV Maid of Glencoul a' dol air an t-seirbheis, ach bidh i a' giùlan nas lugha chàraichean is luchd-siubhail na bhios an MV Corran.

Thuirt a' Chomhairle gun toir iad barrachd fiosrachaidh seachad air cuin a thilleas an MV Corran gu seirbheis aon uair is gum bi an clàr-ama sin air a dhearbhadh.

Thug iad taing dhan luchd-obrach a th' air an t-seirbheis aiseig an-dràsta agus dha na coimhearsnachdan mun cuairt airson a bhith cho tuigseach.

Tha maill air a bhith air seirbheis nan càraichean mar-thà am-bliadhna.

Eadar an 15mh den Ghiblean agus toiseach an Òg-mhios cha robh ann ach seirbheis do luchd-coiseachd a-mhàin às deidh dhan MV Maid of Glencoul briseadh sìos.