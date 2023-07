Ionad-fiaclaireachd

Chaidh an aon ionad-fiaclaireachd a bh’ aig an NHS ann an Dùn Omhain a reic agus sguiridh an fheadhainn a cheannaich e a’ dèanamh obair air an NHS do dh’inbhich san Dàmhair. Chan eil ionad-fiaclair eile ann an Earra-Ghàidheal an-dràsta a’ gabhail dhaoine às ùr, agus tha e coltach gum feum euslaintich a dhol cho fada ri Glaschu airson sealltainn riutha air an NHS.