Cha bhi Riaghaltas na h-Alba a' gabhail gnothaich ri cead-dealbhachaidh airson ionad-fànais ann an Uibhist a Tuath.

Dhearbh neach-labhairt an riaghaltais nach gairm iad a-steach am moladh airson ionad-fànais aig Scolpaig.

Nochd iarrtas bhon bhuidhean Caraidean Scolpaig a tha an aghaidh a phròiseict leasachaidh, airson rannsachadh poblach mun chùis.

Thuirt iadsan gu bheil strì com-pàirtean aig Comhairle nan Eilean Siar, 'on is iad an t-ughdarras ionadail agus an tagraiche a tha a' buntainn don iarrtas.

Thug a' Chomhairle seachad cead-dealbhachaidh air a' mhìos seo chaidh airson na planaichean.

Thuirt neach-labhairt an riaghltais gu bheil an cead-dealbhachaidh air a thilleadh chun na Comhairle airson a thoirt air adhart.

Thuirt iad gun deach sin a dhèanamh às dèidh dhaibh co-dhùnadh nach robh cuspair sam bith ann far am bu chòir dhan riaghltas a dhol an sàs.

Thuirt neach-labhairt bho Charaidean Scolpaig gu feumadh iad còmhradh mun t-suidheachadh ùr sa agus tighinn gu co-dhùnadh air dè a bu chòir dhaibh a dhèanamh a' dol air adhart.

Thuirt iad gur e buille a bha seo dhaibh aig an ìre sa.