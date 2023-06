"Bha mi a' smaointinn gun robh sinn sìos"

Thuirt cathraiche Ross County gun robh e a' smaointinn gun robh an sgioba a' dol sìos bhon Phrìomh Lìog is iad 3-0 air dheireadh an aghaidh Partick Thistle aig leth-ùine sa gheama play-off Didòmhnaich.

Bha sin às dèidh do dh'Aidan Fitzpatrick tadhal a chur 'son Thistle dìreach ro leth-ùine is Partaig mar-thà 2-0 air thoiseach bhon chiad gheama.

Thug Yan Dhanda dòchas do Chounty le breab-peanais (71) às dèidh àth-sgrùdaidh VAR a sheall gun do làimhsich Brian Greumach am ball sa bhocsa.

Taobh a-staigh mhionaid chuir Sìm Moireach tadhal eile is bha spionnadh às ùr ann an County, ach bha aca ri feitheamh ri ùine a chaidh a chur ris a' gheama 'son tadhal eile, Seòras Harmon leis gus an geama a thoirt gu ùine a bharrachd.

Cha robh an còrr thadhal ann is County mu dheireadh thall a' soirbheachadh 5-4 air breaban-peanais.

Tha sinn a' ciallachadh gu bheil iadsan a' fuireach sa Phrìomh Lìog is Partaig fhathast san Championship.