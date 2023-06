Oidhirp gus bùrn a chaomhnadh ann an Hiort

Chaidh iarraidh air luchd-tadhail gu eileanan Hiort am bùrn aca fhèin a thoirt leotha airson òl, ann an oidhirp na th’ ann de dh’uigse anns na h-eileanan fhèin a chaomhnadh.

Tha bùrn do dhaoine a bhios aig obair air an eilean, leithid luchd-obrach an airm, a’ tighinn bho thobraichean nàdarrach.

Ach tha fear de na h-amannan as tiorma ann am bliadhnaichean air buaidh a thoirt air Hiort, a tha suidhichte mu 40 mìle far chosta nan Eileanan an Iar.

Tha teas air buaileadh air Alba air fad air a' mhìos seo.