A9: "Clàr-ama ùr a dhìth" - Ceit Fhoirbeis

Tha feum air clàr-ama ùr agus maoineachadh dhan phròiseact airson an A9 a dhèanamh dà-fhillte, a rèir Ceit Fhoirbeis BPA.

Bha ball an SNP airson an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair is Bhàideanaich a' bruidhinn aig àrd-choinneimh ann an Inbhir Nis mun rathad.

Dh'aidich Riaghaltas na h-Alba na bu tràithe am-bliadhna nach fhaigh iad air an A9 a dhèanamh dà-fhillte eadar Inbhir Nis agus Peairt ron bhliadhna 2025 mar a gheall iad.

"Tha daoine a' faireachdainn gu math mì-thoilichte. Tha 's mi fhìn," thuirt Ceit Fhoirbeis.

"Tha sinn a' tuigsinn cho cudromach 's a tha am pròiseact seo - bha fhios againn cho cudromach 's a bha e o chionn 20 bliadhna!

"Sin an t-adhbhar a thuirt an Riaghaltas gun robh iad airson am pròiseact seo a chur air dòigh.

"Gach mìos tha sinn a' cluinntinn barrachd mu dheidhinn tubaistean.

"Nam bheachdsa, tha sinn feumach air dà rud: clàr-ama ùr agus maoineachadh airson nan diofar cheumannan anns a' phròiseact.

"Chan eil clàr-ama ùr doirbh.