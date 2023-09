Nas lugha dhaoine gun dachaigh sna h-Eileanan an Iar

Thàinig lùghdachadh an-uiridh air na bha de dhaoine gun dachaigh sna h-Eileanan an Iar.

Chuala comhairlichean an t-seachdain seo gun tug sin buaidh air 160 inbheach agus 49 duine-cloinne.

Uile gu lèir fhuair Comhairle nan Eilean Siar 156 tagradh bho dhaoine ag innse dhaibh gun robh iad às aonais àite-còmhnaidh an-uiridh - 11% nas lugha na a' bhliadhna ron sin.

Thàinig àrdachadh ge-tà, air na thuirt gur e briseadh sa chàirdeas aca a dh'fhàg gun do rinn iad tagradh, agus tha an aithisg ag ràdh gur dòcha gur e uallach chosgaisean bith-beò as coireach.

Thuirt 16 duine gun robh amannan ann far nach robh àite-còmhnaidh seasmhach air a bhith aca sna trì mìosan mus do rinn iad tagradh ged a chuala buill Comataidh an Leasachaidh Sheasmhaich nach eil duine san sgìre gu cunbhalach a' cadal a-muigh neo gun fasgadh ceart a bhith aca.