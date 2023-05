Uibhist "na b' fheàrr dheth tron phandemic"

Tha John Daniel Peterana, aig Buidheann Buaidh air Gnothachas Uibhist a Deas, ag ràdh gu bheil iad air am fàgail ann an cruaidh-chàs ri linn nan aiseagan.

"'S e an suidheachadh a th' againn ann an Uibhist, gun robh sinn na b' fheàrr dheth tìde Chovid na tha sinn an-dràsta," thuirt e.

"Bha grantaichean agus iasadan rim faighinn do ghnothachasan an seo airson an cumail a' dol.

"Bha cuideachd sgeama fòrlaidh ann airson taic a thoirt don luchd-obrach againn," thuirt e.

Dh'iarr a' bhuidheann gum faigheadh gnothachasan ann an Uibhist aigead-dìolaidh on Riaghaltas ri linn an t-suidheachaidh.

Chan eil Mgr Stiùbhart air a shon ge-tà.

"B' fheàrr leamsa an t-airgead a chosg air seirbheisean-aiseig seasmhach, agus saoilidh mi gu bheil daoine a' tuigsinn sin gu ìre," thuirt e.

"Cumaidh sinn sùil air an t-suidheachadh seo, ach 's e an rud as fheàrr as urrainn dhuinne a dhèanamh mar riaghaltas dèanamh cinnteach gu bheil seirbheis earbsach againn an seo gu Loch Baghasdail, ach am faigh gnothachasan an seo chan e a-mhàin air cumail a' dol, ach air soirbheachadh.

"'S e sin as cudromaiche dhomhsa," thuirt e.