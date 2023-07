Chaidh ainm Gàidhlig a thaghadh airson oighreachd ùir le Urras nan Coilltean air taobh siar na Gàidhealtachd.

Tha an t-Urras air dà oighreachd - Beinn Shìldeag agus Cùil Dòbhran air taobh siar Rois - a chur còmhla airson a ruith mar aon oighreachd.

Chaidh beachd na coimhearsnachd iarraidh feuch dè an t-ainm a bu chòir a chleachdadh airson na h-oighreachd ùire.

Chaidh a' choimhearsnachd gu làidir le dreach Gàidhlig an ainm, seach an dreach Beurla.

Mar sin dheth, 's e Gleann Shìldeag ainm oifigeil ùr na h-oighreachd - 's chan eil guth air Glen Shieldaig, gu h-oifigeil co-dhiù.

Tha 3,800 acair san oighreachd, eadar bailtean Chiseoirn agus Shìldeag.

Cheannaich an t-Urras oighreachd Beinn Shìldeag air £1.6m ann an 2019, le taic bho am ballrachd agus an luchd-taice.

Fhuair iad cuideachd tabhartas £200,000 bho Chrannchur Chòd-puist nan Daoine.

Thàinig oighreachd Chùil Dòbhran fo an sgèith ann an 2021, air £3.5m.

Tha an t-Urras ag amas air coilltean dùthchasach a leudachadh, agus an àrainneachd a shlànachadh san fharsainneachd air feadh na h-oighreachd thairis air 30 bliadhna.

Tha faidhle-fuaime ri lorg air an làraich-lìn aca do dhaoine gun Ghàidhlig a tha ag iarraidh ionnsachadh mar a bu chòir Gleann Shìldeag fhuaimneachadh.