Chaidh fireannach a chur an grèim an dèidh tachartais ann am Baile Dhubhthaich air taobh sear Rois.

Chaidh na Poilis a ghairm an dèidh aithrisean air buaireadh ann an sgìre Burgage Drive den bhaile.

Thachair e mu 2:25f Diciadain.

Thuirt labhraiche às leth Poileas Alba gun deach dèiligeadh ris a' chùis agus gu bheil fireannach an grèim aca.