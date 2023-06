Iomairt cobhair an Ròcabarraigh

Thòisich iomairt airson cobhair a dhèanamh air fear a bha a' feuchainn ri clàr na Cruinne a bhriseadh airson an ùine as fhaide fuireach air eilean Ròcabarraigh.

Bha Cam Camshron, a ràinig Ròcabarraigh air an 30mh là den Chèitean an dùil 60 là a chur seachad air an eilean.

Dhearbh Buidheann na Mara is nam Maor-Cladaich gun d' fhuair iad gairm èiginneach bho Ròcabarraigh aig 08:55m Diciadain.

Chaidh heileacoptair Mhaor-cladaich Steòrnabhaigh a chur dhan eilean.