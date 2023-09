Dh'iarr CnES taic riaghaltais 'son dèiligeadh ri crìonadh-sluaigh

Thàinig lùghdachadh 2.4% air àireamh an t-sluaigh ann an Earra-Ghàidheal agus Bòd, agus crìonadh 1.2% ann an Sealtainn.

Thàinig fàs 3% ge-tà air na tha de shluagh ann an Arcaibh, agus dh'èirich àireamh luchd-còmhnaidh na Gàidhealtachd 1.4%. Uile gu lèir dh'èirich àireamh an t-sluaigh ann an Alba gu 5,436,600 - an àireamh a b' àirde riamh on thòisich na clàraidhean.

A rèir an dàta a chruinnich Clàran Nàiseanta na h-Alba tha an còigeamh cuid de shluagh na dùthcha a-nis nas sine na 65 bliadhna de dh'aois, leis an àireamh as motha sa bhuidhinn sin (a rèir àireamh sluaigh) a' fuireach ann an Earra-Ghàidheal agus Bòd.

Bidhear a' tionnal nan àireamhan a h-uile 10 bliadhna airson taic a thoirt do bhuidhnean a bhios a' maoineachadh agus a' cur sheirbheisean poblach air dòigh, mar còmhdhail, foghlam agus slàinte.

Tha am fiosrachadh slàn mu na h-àireamhan as ùire ri fhaicinn air làrach-lìn Cunntas an t-Sluaigh., taobh a-muigh