"Pian air a sgaoileadh" le matrix ùr ChalMac

Nochd beachd gum bi "am pian air a sgaoileadh" eadar coimhearsnachdan nuair a tha troimh-chèile aiseig ann ri linn siostaim ùir a tha san amharc aig CalMac.

Tha a' chompanaidh air co-chomhairle a thòiseachadh mu dhòigh ùr a nì co-dhùnadh cò na slighean a gheibh prìomhachas nuair a tha trioblaidean san lìonra.

Tha na h-uimhir de chonnspaid air a bhith ann mun t-siostam, no am matrix mar a bhios aig cuid air.

Bha fearg ann an Uibhist as t-Samhradh nuair a chaidh an t-seirbheis eadar Loch Baghasdail is Malaig a tharraing a-rithist fad mìos air sgàth dhuileaghadasan ann am pàirtean eile de lìonra ChalMac.

Thuirt CalMac aig an àm gur e seo an roghainn a bheireadh buaidh air a' chuid as lugha de luchd-cleachdaidh.

Ach le cuid ann an Uibhist ag ràdh gur iad a bha a' fulang a h-uile turas a bha trioblaidean aig CalMac, gheall a' chompanaidh gun rachadh ath-sgrùdadh a dhèanamh air a' mhatrix.

Tha iad a-nise air sin a dhèanamh is iad a' sireadh bheachdan air na molaidhean a th' aca.

Nam measg tha CalMac ag amas air:

An t-àm a bhiodh buaidh air aona shlighe ga chumail gu seachdain

Soithichean a tha rim faighinn nuair a tha trioblaidean ann a chleachdadh thairis air grunn shlighean gus a' bhuaidh air coimhearsnachdan a lùghdachadh

Prìomhachas a thoirt do shlighean a tha air fulang barrachd bho throimh-chèile aiseig na tha feadhainn eile

Barrachd feirt a thoirt do dh' eileanaich agus do charbadan coimearsalta

Thuirt CalMac gu bheil iad an dòchas gum bi cùisean nas cothromaiche san àm ri teachd ri linn nan atharrachaidhean.

Bha cathraiche còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar am measg na chuir fàilte air na molaidhean.