Boireannach a bhàsaich an tubaist ga h-ainmeachadh

Dh'ainmich na Poilis am boireannach a chaidh a mharbhadh ann an Leòdhas tràth sa mhadainn an-dè.

Bhuail càr Renault Clio ann an Cathy-Ann NicLeòid, à Baile Ailein a bha 62 bliadhna de dh'aois, mu 3:45m faisg air Hub Coimhearsnachd Cheann an Loch.

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine sam bith a chunnaic an càr no am boireannach agus ris nach eil iad air bruidhinn mar thà.

Bha an rathad, an A859, dùinte fad an là Diardaoin an dèidh na tubaiste.