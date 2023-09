Mar a chaidh 200 bliadhna den Hector a chomharrachadh

Tha 250 bliadhna bhon ràinig am bàta Hector Canada. Sheòl i às Ulapul gu ruige Pictou ann an Alba Nuadh le 189 eiltherach air bòrd. Thàinig iad air tìr air an 15mh den t-Sultain 1773 às dèidh 11 seachdain aig muir.

Ann na 1973 bha Fred MacAmhlaigh an làthair, is Prìomhaire Alba Nuaidh Geeald Regan agus a' Bhana-Phrionnsa Alexandra am measg na bha a' còmharrachadh 200 bliadhna bho ràinig an soitheach. Rinn Ailean J MacEachain BP, a bha a' riochdachadh Alba Nuaidh, òraid sa Ghàidhlig agus bha beannachadh ann bhon t-Urr. A. MacIain.