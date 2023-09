Sgrùdadh a' dol air Uisge Spè

Thòisich sgrùdadh às dèidh mar a chaidh mòran èisg a lorg marbh air bruaichean Uisge Spè eadar Baile nan Granndach agus Cnoc Cheannachd.

Nochd aithrisean cuideachd gun dh'fhàs leanabh agus coin tinn às dèidh dhaibh a dhol dhan abhainn.

Thuirt Bòrd Iasgaich Uisge Spè gun deach bradain is bànagan a lorg marbh air pàirtean den abhainn far am bi daoine ag iasgach.

Tha stiùiriche a' bhùird, Roger Knight, ag ràdh gur dòcha gun deach còrr air 50 iasg fhaighinn marbh.

Thuirt e cuideachd gun cuala e gun dh'fhàs leanabh a bha a' snàmh anns an abhainn faisg air Obar Lobhair tinn.

Tha aithrisean ann gu bheil luchd-coiseachd a bha ag òl uisge às an abhainn - agus coin a chaidh innte - air fàs tinn.

Thuirt SEPA nach d' fhuair iad fianais sam bith de thruailleadh ach gu bheil iad a' cumail sùil air an abhainn.

Tha buidheann aig Riaghaltas na h-Alba a' sgrùdadh an èisg mharbh is iad a' feuchainn ri dearbhadh dè thug bàs dhaibh.