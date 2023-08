Dàil air plana Sràid na h-Acadamaidh

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil dàil a' dol air na planaichean aca gus ath-cruthachadh a thoirt air Sràid na h-Acadamaidh ann am meadhan Inbhir Nis.

Mar phàirt de na planaichean a th' ann, rachadh càraichean a chasg bhon t-sràid is a' Chomhairle airson eimiseanan a ghearradh agus daoine a bhrosnachadh a bhith a' coiseachd is a' rothaireachd.

Bhòt Comataidh Bhaile Inbhir Nis 12-10 Diluain airson a dhol air adhart leis na planaichean às dèidh deasbaid a bha aig amannan sradagach.

Thuirt iad às dèidh sin gun rachadh iarraidh air oifigich na planaichean a thoirt gu ìre is co-chomhairle a dhèanamh air Òrdugh Smachdachaidh Trafaig, le Measadh Buaidhe Eaconomaich na phàirt dhith.

Ach ann am brath Dimàirt, taobh a-muigh, dh'innis a' Chomhairle gu bheil dàil air a dhol air cùisean.

Thuirt iad gu bheil comhairliche air gluasad a chur air adhart is gun tèid an gnothach a dheasbad a-nise aig an Làn Chomhairle air an 14mh den t-Sultain.

Dhearbh iad nach gluais na planaichean air adhart idir san eadar-ama.