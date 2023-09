Naidheachdan 12:00

Celtic

Tha am BBC air fiosrachadh fhaighinn gu bheil an cluba ball-coise Celtic airson rèite a dhèanamh air cùisean-lagha a thogadh nan aghaidh le daoine a tha ag ràdh gun deach droch dhìol a dhèanamh orra nan òige, agus iad a' cluich aig Cluba Bhalach Celtic. Chaidh innse dha luchd-lagha, a tha a' riochdachadh còrr air 20 neach, gun robh an cluba airson còmhraidhean a dhèanamh mu na cùisean a rèiteach. Chaidh grunn a bha an sàs ann an Cluba Bhalach Celtic a dhìteadh anns na bliadhnaichean a chaidh seachad airson eucoirean feiseil an aghaidh chluicheadaran òga. Bha Celtic air a bhith a' cumail a-mach nach robh gnothach aca ris a' chùis, agus an cluba bhalach fa leth bhon chluba ball-coise fhèin. Cha beachd iarraidh air Celtic mun chùis às ùr.

Tramaichean Dhùn Èideann

Bha sreath de dh'uireasbhaidhean, a bha còir a sheachnadh, bu choireach ris an dàil agus ris a' chosgais mhòir a chaidh air sgeamaichean tramaichean Dhùn Èideann, a rèir rannsachaidh phoblaich air a' chùis. Bha an rannsachadh, fon Mhorar Hardie, air a stèidheachadh ann an 2014 airson sgrùdadh a dhèanamh air mar a bha na tramaichean còig bliadhna air dheireadh, agus a' cosg nan ceudan mhilleanan notaichean a bharrachd na bha dùil. Anns an aithisg aig an rannsachadh, tha mòran den choire ga chur air Tie - buidheann a chuireadh air bhonn le Comhairle Dhùn Èideann airson a bhith ag obair fa leth ann a bhith a' ruith a' phròiseict. Ach tha e cuideachd a' cur coire air a' Chomhairle fhèin. A rèir an rannsachaidh, chosg a' chiad earrann den loidhne eadar am port-adhair is meadhan Dhùn Èideann còrr air £825m aig a' cheann thall.

Russell Brand

Cha tèid aig Russell Brand tuilleadh air airgead a dhèanamh bhon t-sianal YouTube aige, fhad 's a tha e co-dhiù fo chasaidean de dh'èigneachadh agus droch dhìol feiseil. Thuirt a' chompanaidh eadar-lìn gun robh Brand air na poileasaidhean aca a bhriseadh. Tha an craoladair agus cleasaiche comaig a' dol às àicheadh nan casaidean na aghaidh uile.

Sara Sharif

Nochd athair, leas-mhàthair agus uncail na h-ighne Sara Sharif sa chùirt fo chasaid a muirt. B' ann air ceangal bhideo bhon phrìosan a nochd Urfan Sharif, Beinash Batool agus Faisal Malik ris an Old Bailey ann an Lunnainn. Tha iad cuideachd fo chasaid gun do dh'adhbhraich no gun do cheadaich iad bàs pàiste. Chaidh an cumail an grèim agus nochdaidh iad sa chùirt a-rithist toiseach na Dùbhlachd.

Tubaist

Dh'innis na Poilis gur i nighean aois naoi bliadhna a chaidh a mharbhadh ann an tubaist-rathaid ann an Siorrachd Àir an Ear an-dè. Thuirt Poileas Alba gun robh an nighean air baidhseagal nuair a bhuail tractair, a bha le trèalair ceangailte ris, innte. Thachair an tubaist mu mheadhan là an-dè air Castle Place ann an Cumnag Nuadh.