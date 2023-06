Riaghailtean uaine 'a' dèanamh cron air tuathanaich is croitearan'

Rinn NFU na h-Alba càineadh air Riaghaltas na h-Alba 's iad a' cur às an leth gu bheil iad air cus riaghailtean ùra a chur an sàs a thaobh na h-àrainneachd.

A' bruidhinn aig Fèis Rìoghail na Gàidhealtachd ann an Dùn Èideann, thuirt Ceann-suidhe na buidhne, Màrtainn Ceannadach, gu bheil rudan air atharrachadh ann an Riaghaltas na h-Alba a thaobh a bhith a' dèanamh cothromachaidh eadar tèarainteachd bìdhe, a' brosnachadh bith-iomadachd, agus a' lùghdachadh ghasaichean carbon 's gu bheil iad a' call taic bho thuathanaich is croitearan.

Tha an riaghaltas air casg a chur air daoine bho a bhith a' cleachdadh an stuth ceimigeach Asulox 'son cur às do raineach agus tha an NFU air iarraidh orra an casg sin a thogail.

"Mura tig fuasgladh air a seo, no gum faighear stuth eile a nì an aon rud, bidh sinn air fhàgail le beanntan làn ghartan is raineach a nì cron air beòshlain nan tuathanach is nan croitearan, air slàinte mhic an duine, agus air bith-iomadachd.

"Mar thuathanaich is croitearan, tha sinn uile an sàs ann a bhith dìon na h-àrainneachd anns an dòigh as fhèarr.

"Tha sinn ag aideachadh gun urrain dhuinn barrachd a dhèanamh, ach feumaidh Riaghaltas na h-Alba agus gu h-àraidh am Pàrtaidh Uaine, a bhith mothachail air na tha sinn a' dèanamh mar-thà, stèidhichte air saidheans agus gnàth-eòlas tro na ginealaichean.