Tuarastal Bith-beò

Thèid an Tuarastal Bith-beò Nàiseanta an-àirde anns a' Ghiblean an ath-bhliadhna. Innsidh an Seansalair, Jeremy Hunt, do cho-labhairt nan Tòraidhean ann am Manchester, gun tèid àrdachadh bho £10.42 gu £11 san uair airson luchd-obrach a tha nas sine na 23. Tha dùil cuideachd gum foillsich e planaichean airson sochairean a ghearradh do dhaoine a tha a' diùltadh agallamhan-obrach.

Faraidhean Rèile

Thòisich sgeama pìleat an-diugh a tha a' cur às do dh'fharaidhean rèile àrda aig na h-amannan as trainge air na seirbheisean aig Scotrail. Mairidh an sgeama airson sia mìosan, agus a' chompanaidh ag amas air daoine a bhrosnachadh gus tilleadh air ais gu bhith a' cleachdadh nan trèanaichean.

Kyiv

Tha ministearan cèine an Aonaidh Eòrpaich a' coinneachadh anns an Ucràin an-diugh airson a' chiad uair. Thuirt ceannard poileasaidh chèine an EU, Josep Borrell, gu bheil a' choinneamh ann an Kyiv a' taisbeanadh cùl-taice an aonaidh dha na h-Ucràinianaich. Thuirt e nach robh ceist sam bith ann ach gun cumadh an EU orra a' maoineachadh na h-Ucràin, am measg dhraghan nach eil Còmhdhail nan Stàitean Aonaichte air airgead sam bith a chomharrachadh dhan dùthaich anns a' bhuidseat eadar-amail a chaidh aontachadh air an deireadh-sheachdain.

Comhairle na Gàidhealtachd

Thàinig rabhadh gu bheil an dùbhlan ionmhais a tha mu choinneimh Comhairle na Gàidhealtachd cho mòr 's gu bheil e an ìre mhath do-dhèante fuasgladh fhaighinn air. Thuirt Ceannard na Comhairle, an Lib Deamach Alistair Christie, gur dòcha gum bi aig an ùghdarras ris na ceudan obraichean a ghearradh, agus iad a' feuchainn ri beàrn ionmhais de na deicheadan mhilleanan Notaichean a lìonadh.

Sàthadh

Chaidh deugaire eile a shàthadh gu bàs ann an Lunnainn, an dàrna ionnsaigh sgeine mhairbhteach ann an seachdain. Thuirt na Poilis gun deach am balach, a bha 16, fhaighinn ann an sgìre Edmonton den phrìomh bhaile an-raoir. Chan eil iad fhathast air duine a chur an grèim co-cheangailte ris a' chùis.

Abhainn Deathain

Thuirt dàibhearan a th' air a bhith a' sgrùdadh aibhne ann an Siorrachd Obar Dheathain airson boireannach a chaidh a dhìth an-uiridh nach eil iad air sgeul fhaighinn oirre. Chaidh Hazel Nairn, aois 73 à Monnymusk, fhaicinn mu dheireadh faisg air Abhainn Deathain anns an t-Samhain an-uiridh. Chaidh sgioba shònraichte à Sasainn an lùib dhàibhearan ionadail airson sgrùdadh a dhèanamh air an abhainn thairis air an deireadh-sheachdain. Tha iad ag ràdh gun tèid oidhirp eile a dhèanamh ro dheireadh na bliadhna.