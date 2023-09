Dàil eile le aiseag a' Chorrain

Chan eil dùil gum bi seirbheis aiseag a' Chorrain ann an Loch Abar air ais gu meadhan na Dàmhair, a rèir Chomhairle na Gàidhealtachd.

Tha mòran troimh-chèile air a bhith ann leis an t-seirbheis anns a' bhliadhna mu dheireadh agus tha daoine anns an sgìre a' gearain gu bheil an suidheachadh air cron mòr a dhèanamh air an eaconomaidh.

Aig a' cheart àm, tha buidheann anns a' choimhearsnachd air sgrùdadh a chur air dòigh feuch a bheil iarrtas ann airson ceangal stèidhichte.

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd Dimàirt dè mar a bha a' dol le obair-càraidh air an MV Corran, a th' air a bhith air falbh bhon Dàmhair an-uiridh.

Thuirt iad gu bheil adhartas ga dhèanamh - ach tha maill eile ann - is iad ag ràdh gu bheil dùil gum bi an t-seirbheis air ais ann am meadhan na Dàmhair.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' feuchainn ri £50m fhaighinn bho Riaghaltas Westminster airson aiseag dealain fhaighinn airson na seirbheis - ach tha bruidhinn ann cuideachd mu cheangal stèidhichte, agus tha taic airson sin ga thomhas le Buidheann Gnìomha a' Chorrain.