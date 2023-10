"Bàtaichean caolais ùra a dhìth"

Bu chòir bàtaichean ùra airson Caolas na Hearadh agus Caolas Bharraigh a bhith mar phrìomhachas do CMAL agus Còmhdhail Alba, a rèir Chathraiche na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar.

Bha Ùisdean Robasdan a’ bruidhinn is trioblaid ann an-dràsta le aiseag Chaolas na Hearadh.

Tha an MV Loch Portain air a bhith dheth tric anns a' chola-deug mu dheireadh is aon de na h-einnseanan aice briste.

Bheir e 15 seachdainnean mus tèid a chàradh.

Bidh an MV Loch Bhrùsda air an t-slighe rè ùine, ach cha ghabh i uiread de charbadan.

"Tha duilgheadasan air a bhith ann, mar a tha fhios aig a h-uile duine o chionn cola-deug, far a bheil an aiseag a' ruith air trì einnseanan an-dràsta an àite ceithir," thuirt Mgr Robasdan.

"Agus tha an MCA ag ràdh nach urrainn dhi a dhol a-mach ach ann an sìde anabarrach math.

"Tuigidh sinn uile sin. Tha Caolas na Hearadh, tha e doirbh.

"Ach, tha mi air fhaighinn, tha mi a' creidsinn o chionn làithean gu h-àraid, de ghearain on a h-uile taobh, o ghnìomhachasan, o thaobh a-staigh na Comhairle fhèin, am Bòrd Slàinte 's a h-uile duine a th' ann.

"Tha buaidh uabhasach aig a seo air na tha a' dol air ais 's air adhart eadar Uibhist agus Leòdhas is na Hearadh.

"'S i an Loch Portain an tè as òige de na h-aiseagan as lugha a th' againn, agus mar a chanas iad sa Beurla tha Small Vessel Replacement Programme a' tachairt an-dràsta, far a bheil anns a' chiad earrainn, tha iad a' dol a thogail seachd dhiubh.

"Ach 's ann san dara earainn a tha an Loch Portain agus an Loch Àlainn - an fheadhainn a bhios a' tighinn nan àite.

"Bha còmhradh againn leis a' mhinistear an t-seachdain seo chaidh, timcheall air na duilgheadasan a th' air an dà chaolas, agus gun robh còrr coimhead, nam biodhte a' togail aiseagan nas lugha, tha còir aiseag gu h-àraid a bhith air a thogail a bhiodh freagarrach 'son an dà chaolas a tha seo," thuirt e.