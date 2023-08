Aiseig a' Chorrain dheth là an dèidh dhith a bhith air a càradh

Tha aiseig a' Chorrain a-mach à seirbheis a-rithist là an dèidh dhith a bhith air a càradh.

Thuirt Comhairle na Gàidhealachd madainn Dimàirt gu robh trioblaid ann a-rithist leis an t-siostam stiùiridh - an rud a dh'fhàg am Maid of Glencoul a-mach à seirbheis aig deireadh na seachdainn.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gu bheil iad a' feuchainn ris am bàta a chàradh cho luath sa ghabhas.

Tha am Maid of Glencoul air an t-slighe an-dràsta an àite prìomh bhàta na seirbheis, an MV Corran, a tha air a bhith fo chàradh bhon uiridh, 's nach bi a' tilleadh gu, co-dhiù, deireadh na mìos.

Ach tha i air briseadh grunn thursan sna mìosan mu dheireadh a' fàgail muinntir na sgìre a' gearainn mu cho neo-earbsach 's a tha an t-seirbheis.

Thàinig air Màiri Anna NicUalraig ann an Àird Ghobhar ri turas mòran nas fhaide na bha dùil aice a dhèanamh madainn Diluain.

"Ma tha na seirbheisean poblach uile ag obair mar is tric tha iad a' ceangal le chèile glè mhath, ach nuair a thèid aon eileamaid dheth tha gnothaichean a' tuiteam às a' chèile do dhaoine a tha air an taobh a tha seo dhen loch agus Àird nam Murchan agus a-mach gu Muile.

"Tha e a' toirt buaidh air a h-uile duine. Tha e a' ciallachadh dhomh-sa gum bi mi air mo chois aig 5:00m 'son beir air trèan agus chan e sin idir an rud a bha a dhìth orm," thuirt i.

Thuirt Ms NicUalraig nach eil còir aig muinntir na sgìre a bhith a' pàigheadh airson na seirbheis gus an till an MV Corran chun na slighe: "Tha daoine a' feitheamh ùineachan mòra airson faighinn tarsaing - ma tha iad a' faighinn tarsaing idir.

"Cuir sin an cois nan gnìomhachasan a tha a' cur suas le mìos eile de dhaoine nach eil a' tighinn dhan sgìre agus a' cosg airgid luchd-turais agus a' coimhead ri geamhradh a dh'fheumas iad faighinn troimhe, tuigidh tu carson a tha sinn a' smaoineachadh gu bheil e ceart agus onarach daoine a tha a' fuireach san sgìre - cha bu chòir dhuinn a bhith a' pàigheadh gus an till an soitheach a bu chòir a bhith air an t-seirbheis."