Cha chuirear airson airgid tuilleadh mu choinneimh Chidhe Phort Rìgh

Tha coltas nach dèan Comhairle na Gàidhealtachd iarratas eile 'son airgead "Cothromachadh Suas" mu choinneimh leasachaidh air Cidhe agus Cala Phort Rìgh.

Tha Urras Coimhearsnachd Phort Rìgh 's a' Bhràighe ag ràdh gur e sin a dh'innis fear de dh'àrd-oifigich na Comhairle dhaibh an dèidh dha faileachadh orra taic fhaiginn às a' chuairt mu dheireadh nuair a dh'iarr iad £50m.

Bha planaichean ann airson an cidhe fhèin a leasachadh 's a leudachadh a dhèanamh fasgadh dha pontùin ùra do dh'iachtaichean.

Bhathas cuideachd airson an cidhe a thoirt gu ìre fhreagradh na b' fheàrr air na soithichean crùis a bhios a' tadhal air Port Rìgh as t-Samhradh.

Tha cuid aig an Urras diombach à co-dhùnadh na Comhairle, an dèidh na h-oidhirp a rinn iad fhèin airson am pròiseact a thoirt gu buil.

"'S e sin an suidheachadh sàraichte a lorg sinne an dèidh dhuinn uiread 's a b' urrainn dhuinn a chur ris a' phròiseas," thuirt Dander MacDhòmhnaill, a th' air buidheann leasachaidh a' chidhe aig an Urras.

"Tha e coltach gun robh còir gun deadh innse dhan a h-uile duine bho thoiseach nach robh cothrom againn idir air soirbheachas.

"Bha an t-airgead a chaidh a chosg air an tagradh air a shàbhaladh 's ghabhadh e cur gu deagh fheum air a' chala.

"Chan eil an seo ach an eisimpleir as ùire ann an sreath de shuidheachaidhean coltach ris, far an cosgar mòran airgid le luchd-comhairleachaidh agus eile, 's measaidhean a dhèanamh gun càil a bhith a' tachairt air a' cheann thall," thuirt e.