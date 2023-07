Bunait Inbhir Èireann ga lùghdachadh

Dh'fhaodadh luchd-obrach aig Bunait Inbhir Èireann an obraichean a chall agus a' Bhunait air innse gu bheil iad a' dol a thòiseachadh a' lùghdachadh na thathas a' dèanamh.

'S e duilgheadasan ionmhais aon de na h-adhbharan airson a' cho-dhùnaidh.

'S e coimhearsnachd spioradail agus eiseimpleir air mar a ghabhas a bhith beò bho là gu là an an dòigh sheasmhaich a th' ann am Bunait Inbhir Èireann.

Tha iad a-nis air innse gun tig na thathas a' dèanamh a thaobh foghlaim gu crìch air an 22na là den t-Sultain, agus gun tòisich iad a' gearradh air ais air a h-uile càil eile a bhios iad a' dèanamh air an là sin cuideachd.

Thuirt a' bhuidheann, an dèidh sia mìosan de chòmhraidhean, nach eil iad a' faicinn slighe air adhart sa chruth a th' orra an-dràsta.

Tha e coltach gu bheil iad air a bhith ann an droch staid a thaobh ionmhais fad bhliadhnaichean ach gun do dh'fhàs sin na bu mhiosa bho chionn ghoirid ri linn buaidh a' phandemuc agus cuideachd teine faisg air an làraich.

Tha 60 duine ag obair dhaibh an-dràsta, agus dh'fhaodadh timcheall air 50 an dreuchdan a chall.

Dh'fhaodadh gun tèid na taighean agus am fearann a reic ris a' choimhearsnachd, no ri buidhnean eile a tha a' freagairt air amasan na Bunait.

Cha toir seo buaidh air Pàirce Shaor-làithean Inbhir Èireann agus thèid coinneamh a chumail mun t-suidheachadh Diluain.