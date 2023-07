Stuthan vape gan cur an grèim an Alanais

Chaidh còrr air 1,000 inneal vape agus 200 toit fuadain a chur an grèim aig bùth ann an Alanais air taobh sear Rois agus thèid an sgrios.

Chaidh Buidheann Inbhe Mhalairt aig Comhairle na Gàidhealtachd an sàs an dèidh dhaibh fiosrachadh fhaighinn mun bhùth, a th' air Àrd-Shràid a' bhaile.

Fhuaireadh gun robh na h-innealan vape a' briseadh riaghailtean inbhe.

Chaidh òrdugh cuideachd a thoirt seachad le Cùirt an t-Siorraim ann am Baile Dhubhthaich a bheir air an fhear a tha a' ruith na bùtha - Mohammad Shuaab - a bhios ag obair fon ainm J&M Patterson Eta, poileasaidh a chur an sàs a dh'iarraidh dearbhadh aoise air duine sam bith a tha iad den bheachd a tha nas òige na 25.

Feumaidh e cuideachd bacadh a chur air reic vape nicotine sam bith ri duine nas òige na 18 gun chead sgrìobhte.