Bhasaich duine san tubaist air an A9 faisg air Dul Mac Gearraidh

Bhasaich fireannach, 18 bliadhna de dh'aois, ann an tubaist rathaid air an A9 faisg air Dul Mac Gearraidh Dihaoine.

Thachair an tubaist eadar càr agus làraidh mu 06:05m

Cha robh duine sa chàr còmhla ris an fhireannach, a bhàsaich aig làrach na tubaist.

Cha deach draibhear an làraidh a ghoirteachadh.

Bha an rathad dùinte gu mu 11:15f Dihaoine.

Tha rannsachadh a' leantainn faic dè dìreach a dh'adhbhraich na thachair.

Thuirt an Sairdseant Daibhidh Miller bho Roinn Rathaidean nam Poileas ann an Inbhir Pheofharain: "Tha ar smuaintean le teaghlach agus caraidean an duine a bhàsaich - cuide ris a h-uile duine eile air an tug an tubaist seo buaidh."