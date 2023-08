Aiseag a' Chorrain: "Feumaidh a' Chomhairle gluasad nas luaithe"

'S fhada bho chaill muinntir an àite foighidinn leis an t-suidheachadh.

Tha Joanne NicMhathain air comhairle coimhearsnachd Àth Tharracail, agus tha ise ag ràdh gu bheil a' choimhearsnachd a' crìonadh aig iomadh ìre ri linn seo.

"Tha gnothachasan mun cuairt a th' air innse mar-thà gum bi iad a' dùnadh deireadh na bliadhna, 's nach fhosgail iad an ath-bhliadhna," thuirt i.

"Tha daoine a' co-dhùnadh an sgìre fhàgail.

"Tha taighean gan cur air a' mhargaidh - agus tha e do-sheachainte gum bi mòran dhiubh sin gan ceannach mar dhàrna dachannan.

"Tuitidh a' choimhearsnachd às a chèile. Chan eil ceist ann.

"'S e turasachd tè de na roinnean eaconomach as motha san sgìre, agus nuair a tha e air a ghearradh dheth bhuainn mar seo, tha e a' fàgail gu bheil e do-dhèante do dhaoine beò-shlaint a dhèanamh, 's nach bi an dàrna roghainn aig daoine ach falbh," thuirt i.

Tha Ceit Fhoirbeis ag ràdh gu bheil feum a-nise air adhartas san aithghearrachd - agus co-dhiù barrachd fiosrachaidh bhon Chomhairle mu na tha a' dol air adhart.

"Bu chòir barrachd cuideim, tha mi a' smaoineachadh, a bhith air a' Chomhairle," thuirt i.

"Agus cuideachd tha mi a' bruidhinn ris a' choimhearsnachd, agus tha iadsan dìreach cho sgìth den a h-uile càil, agus tha iad airson 's gum bi barrachd oidhirp, agus barrachd obrach a thaobh a' bhàt-aiseig.

"Tha iad airson faicinn, mar eisimpleir, gu bheil Comhairle na Gàidhealtachd fhathast a' cur cuideim air a' ghàrradh far a bheil am bàt-aiseig, feuch carson nach eil am bàt-aiseig air ais fhathast.

"Dè a tha cho briste mun bhàt-aiseig?", thuirt i.

Fhuair Comataidh Eaconomaidh is Bun-structair Comhairle na Gàidhealtachd fiosrachadh Diardaoin mun obair-càraidh, agus tha an t-ùghdarras misneachail gum bi an MV Corran air ais ann an seirbheis mus till an MV Maid of Glencoul.

Thuirt a' Chomhairle gu bheil an suidheachadh aig a' Chorran na dhragh is na bhriseadh-dùil fìor mhòr dhaibhsan mar a tha e dhan a h-uile duine eile air a bheil e a' toirt buaidh.