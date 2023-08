Sònaichean Flù nan Eun an Leòdhas

Chaidh sònaichean dìon a chur an sàs timcheall air trì sgìrean de Leòdhas an dèidh dha flù nan eun a bhith air a dhearbhadh anns na h-àitichean sin.

Tha an galar air buaidh a thoirt air eòin air feadh Alba.

Chaidh sgìrean dìon a stèidheachadh mu thimcheall dachannan ann an Nis, Barabhas Iarach agus Garrabost, le dà mhìle de leud anns gach tè dhuibh.

'S iad a' Bhuidheann airson Slàinte Bheathaichean agus Phlanntrais no APHA a tha a' dèiligeadh ris an t-suideachadh.

Thuirt labhraiche do Chomhairle nan Eilean Siar gun tèid litir a chur chun a h-uile dachaigh a tha am broinn nan sgìrean seo ag iarraidh orrasan aig a bheil eòin fios a chur gu APHA.

A bharrachd air sin, thèid tadhal air mòran de na dachannan seo cuideachd.

Thathas an dùil an leithid a dhèanamh ann am Barabhas Diciadain.

Thathas cuideachd airson cur an cuimhne dhaoine nach bu chòir dhaibh eòin sam bith a tha a' coimhead tinn no a tha marbh a làimhseachadh - leis gum faodadh iad galaran fhaighinn bhuapa.