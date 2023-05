Foghlam air Ghàidhealtachd

Thuirt Rùnaire an Fhoghaim, Jenny Gilruth, gu bheil dragh oirre mu ìre an fhoghlaim ann an sgoiltean na Gàidhealtachd. Sheall àireamhan an-uiridh bun-sgoiltean na sgìre a' tuiteam air dheireadh air ìrean nàiseanta 'son leughadh, sgrìobhadh agus cunntas. Aig an àm sinn 's ann aig Comhairle na Gàidhealtachd a bha na figearan as miosa an Alba. Thuirt Ms Gilruth gum bi i a' bruidhinn ri oifigich fhoghlaim na Gàidhealtachd a dh'aithghearr.